Рекордное с марта падение биткоина лишило трейдеров почти $2 млрд

Стоимость биткоина (BTC), самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, показала рекордное с марта падение.

В течение последних суток BTC подешевел до $29 тыс., в моменте теряя 13% стоимости. Затем курс криптовалюты начал восстанавливаться. На 11:00 мск биткоин стоит $30,6 тыс., сообщает РБК со ссылкой на данные coinmarketcap.com.

На фоне падения котировок биткоина и других криптовалют трейдеры, торгующие с кредитным плечом, потеряли более $1,7 млрд в течение суток. Биржи в принудительном порядке закрыли позиции свыше 200 тыс. пользователей.

Как отмечает эксперт по финансам CEX.IO Broker Александр Янюк, «на криптовалютных биржах продолжила наращивать оборот коррекционная динамика». «Скорее всего, она связана с глобальной фиксацией прибыли и перераспределением средств между фиатными и цифровыми активами», — говорится в обзоре эксперта.

По его словам, «вслед за биткоином эфириум так же в четверг утратил 10,5% стоимости и стабилизировался на уровне $1 188».

Как полагает Янюк, «важным психологическим уровнем для биткоина станет отметка $30 тыс.: закрепление главной криптовалюты ниже этого уровня по итогам недели может вернуть пару BTC/USD к отметке 25 тыс.».