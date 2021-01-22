«  
  »

Президент Таджикистана открыл музей имени самого себя

Эмомали Рахмон (справа)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 января открыл в Душанбе музей имени самого себя, пишет портал Asia-Plus.

Экспозиция об «Основателе мира и национального единства — лидере нации» расположилась в здании Таджикского национального университета. «Музей открыт для увековечения его заслуг перед народом и государством», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что Рахмон с 1977 по 1982 годы обучался на экономическом факультете вуза. К открытию музея приурочили также введение в эксплуатацию нового здания общежития университета. На открытии президент встретился со строителями и студентами.

22 января, 2021 | Category: Мир, Новости
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  