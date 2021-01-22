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Премьеру нового Бонда снова отложили

Премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die) отложили в третий раз из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте бондианы.

25-я часть должна была выйти в апреле 2021 года, однако показ сдвинули на полгода. Лента выйдет на экраны 8 октября.

Режиссером «Не время умирать» выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». В картине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас, Бен Уишоу и Рэйф Файнс.

22 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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