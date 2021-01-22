Пентагон: Продление СНВ-3 соответствует интересам национальной обороны США

По словам Кирби, решение президента Джо Байдена о продлении договора обеспечит укрепление национальной обороны и безопасности американцев. Кирби подчеркнул, что в договоре заложены «инструменты глубокой инспекции и уведомлений», которые способствуют укреплению безопасности.

Представитель Пентагона также отметил, что продление СНВ-3 «предоставляет время и пространство» для дальнейших переговоров о сокращении вооружений.

В то же время Кирби добавил, что Пентагон «будет привержен защите США от безрассудных и враждебных действий России», однако не уточнил, о каких действиях идет речь.

Напомним, ранее стало известно, что Белый дом намерен направить российской стороне предложение о продлении СНВ-3 на пять лет.