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Пентагон: Продление СНВ-3 соответствует интересам национальной обороны США

Продление договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) с Россией служит национальным интересам США, заявил представитель Минобороны страны Джон Кирби.

По словам Кирби, решение президента Джо Байдена о продлении договора обеспечит укрепление национальной обороны и безопасности американцев. Кирби подчеркнул, что в договоре заложены «инструменты глубокой инспекции и уведомлений», которые способствуют укреплению безопасности.

Представитель Пентагона также отметил, что продление СНВ-3 «предоставляет время и пространство» для дальнейших переговоров о сокращении вооружений.

В то же время Кирби добавил, что Пентагон «будет привержен защите США от безрассудных и враждебных действий России», однако не уточнил, о каких действиях идет речь.

Напомним, ранее стало известно, что Белый дом намерен направить российской стороне предложение о продлении СНВ-3 на пять лет.

22 января, 2021 | Category: Новости, Россия, США
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