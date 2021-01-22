Оля Полякова поделилась снимками с отдыха

Популярная украинская певица Оля Полякова наслаждается последними днями отпуска на Мальдивах, куда отправилась с мужем и дочерьми.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимки, на которых в очередной раз похвасталась своим роскошным телом в разных ракурсах.

На фотографиях Оля, лежа в гамаке и касаясь воды, позирует в черном бикини. Знаменитость принимала игривые и сексуальные позы, демонстрируя свои ягодицы и длинные ноги.

Ну все! … на этот раз! Было замечательно, как всегда здесь! Соскучилась, а вы? — подписала фото звезда.

Поклонники оценили снимки звезды, отметив красоту ее тела.