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Оля Полякова поделилась снимками с отдыха

Оля Полякова поделилась снимками с отдыха

Популярная украинская певица Оля Полякова наслаждается последними днями отпуска на Мальдивах, куда отправилась с мужем и дочерьми.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимки, на которых в очередной раз похвасталась своим роскошным телом в разных ракурсах.

На фотографиях Оля, лежа в гамаке и касаясь воды, позирует в черном бикини. Знаменитость принимала игривые и сексуальные позы, демонстрируя свои ягодицы и длинные ноги.

Ну все! … на этот раз! Было замечательно, как всегда здесь! Соскучилась, а вы?  — подписала фото звезда.

Поклонники оценили снимки звезды, отметив красоту ее тела.

22 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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