Обладатель «Оскара» забрал дом у бывшей жены после вооруженного захвата

Английский певец, обладатель «Оскара» за песню к мультфильму «Тарзан» Фил Коллинз (Phil Collins) забрал у бывшей жены Орианны Цевей (Orianne Cevey) особняк, который находится в американском городе Майами-Бич. Несколько месяцев назад Цевей поселилась там вместе с новым супругом и фактически совершила вооруженный захват участка. Об этом сообщает Daily Mail.

Оказалось, что Коллинз на протяжении нескольких месяцев пытался добиться выселения супруги через суд. Цевей оценила такой поступок как возмездие за ее новый брак. Однако в итоге, согласно постановлению, она была вынуждена покинуть дом. Тогда журналисты заметили около участка грузовые машины, вывозившие вещи. В то же время Цевей, сославшись на устную договоренность с Коллинзом, подала встречный иск с требованием выплатить ей 20 миллионов долларов (более 1,4 миллиарда рублей).

По информации издания, Коллинз находится в Лондоне и не собирается возвращаться в Майами-Бич. Он принял решение продать участок и уже ведет переговоры с потенциальным покупателем. Как удалось выяснитьThe Sun, музыкант планирует выручить от сделки 29,3 миллиона фунтов стерлингов (около трех миллиардов рублей). На данный момент Коллинз занимается оформлением документов для продажи.