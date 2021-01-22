Нефть падает на новостях о вспышке Covid в Китае

Цены на нефть возобновили снижение на торгах в пятницу на новостях из США, где снова растут запасы в хранилищах, и Китая, где фиксируется заметный рост числа заболевших Covid.На 12.23 мск фьючерсы на сорт Brent в Лондоне дешевеют на 1,46%, до 55,28 доллара за баррель. Контракты на WTI в Нью-Йорке заключаются по 52,25 доллара за бочку со снижением цены на 1,66%.

В среду Американский институт нефти сообщил, что запасы сырья в коммерческих резервуарах неожиданно увеличились на 2,6 млн баррелей, хотя рынок ждал сокращения на 1,2 млн.

Избыток нефти вернулся в США, но самой значительной причиной опасения трейдеров по поводу спроса являются случаи Covid-19 в Китае, говорит аналитик AxiCorp Стивен Иннес. За минувшие сутки в КНР было выявлено 144 новых случая заражения, днем ранее — 103 случая. В среду китайские власти ввели частичный локдаун в Пекине, посадив на карантин 1,6 миллиона жителей, которым не разрешено покидать столицу без специального пропуска.

В районе Дасин, где расположен один из двух международных аэропортов Пекина, наложен запрет на собрания более 50 человек, а свадьбы и похороны приказано отложить или проводить без людных церемоний.

Ранее в январе была введен карантин в городе Шицзячжуан с населением 11 млн человек, а на прошлой неделе — в двух городах в провинции Хэбэй.

Это подрывает оптимстичные прогнозы по спросу на нефть в Китае, который активно закупал сырье в кризисном в 2020 году, наполняя стратегические резервы и поддерживая рынок.

Президент США Джо Байден вчера представил национальную стратегию борьбы с COVID-19, но при этом предупредил, что в ближайший месяц от коронавируса могут умереть еще 100 тысяч американцев, а также что ситуация еще больше ухудшится, и только потом начнется улучшение.

Он также сказал, что потребуется несколько месяцев, прежде чем будет вакцинировано большинство американцев. «Это значит, что потенциал для повышения спроса на моторное топливо в первом квартале остается низким», — констатирует стратег по сырьевым рынкам Cбербанк CIB Михаил Шейбе.

Цена барреля может сползти к нижней части диапазона 50-55 долларов за баррель, прогнозирует главный аналитик ПСБ Екатерина Крылова.