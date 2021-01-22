На МКС нашли еще одну трещину — российский модуль разваливается

На Международной космической станции (МКС) обнаружили еще одну трещину. Как рассказал руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, сейчас космонавты ожидают прибытия на станцию мощного микроскопа. С его помощью будут изучены возможные места образования трещин.

В эфире «России 24» Соловьев рассказал, что пока обнаружена одна трещина, но «под подозрением» находится еще одно место, где есть «какая-то негерметичность».

Напомним, накануне стало известно, что на МКС отключилась одна из систем кондиционирования воздуха СКВ-2 в российском модуле «Звезда». Космонавтам ничего не угрожает, так как на станции есть дублирующая система СКВ-1.

16 января директор отдела по МКС в штаб-квартире NASA Робин Гатенс заявила, что поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» прекратили до февраля до прибытия следующего корабля «Прогресс». Дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря 2020 года. Утечка воздуха в российском модуле на станции была зафиксирована в сентябре.