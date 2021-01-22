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Лиам Нисон получил неожиданное предложение сняться в «Голом пистолете»

Лиам Нисон получил неожиданное предложение

Звезда боевиков Лиам Нисон получил предложение исполнить главную роль в новой версии культовой пародии «Голый пистолет», пишет People.

Проект уже довольно давно разрабатывает студия Paramount. Сценаристом и режиссером значится комик Сет МакФарлейн, известный как создатель мультсериалов «Гриффины», «Американский папаша», «Шоу Кливленда», а также комедий «Третий лишний» и «Миллион способов умереть на Диком Западе».

Оригинальный «Голый пистолет» вышел на экраны в 1988 году. Это был первый фильм из воспоследовавшей трилогии о работе героя-полицейского из так называемого «летучего отряда полиции». Проект был пародией на популярные в те годы полицейские сериалы. Режиссером выступил Дэвид Цукер, а главную роль исполнил Лесли Нильсен.

Что касается Лиама Нисона, актер пока что не дал ответ.

22 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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