Кипр открывает границы для туристов

Посетить Кипр туристы смогут с 1 марта. Власти страны приняли такое решение, сообщает телеканал CyBC со ссылкой на замминистра туризма страны Савваса Пердиоса.

По его словам, туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19.

Как уточняетс Турпром, лица, въезжающие на территорию Кипра, будут разделены на три категории в зависимости от страны, откуда они приехали. Так, прибывшим из «зеленых» зон не нужно будет сдавать тест в момент прибытия, граждан стран из «оранжевой» зоны обяжут сдать тест на коронавирус перед посадкой в самолет, а жителям «красных» зон нужно будет сдать тест перед поездкой и в момент прибытия на территорию Кипра.