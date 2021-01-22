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Кипр открывает границы для туристов

Посетить Кипр туристы смогут с 1 марта. Власти страны приняли такое решение, сообщает телеканал CyBC со ссылкой на замминистра туризма страны Савваса Пердиоса.

По его словам, туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19.

Как уточняетс Турпром, лица, въезжающие на территорию Кипра, будут разделены на три категории в зависимости от страны, откуда они приехали. Так, прибывшим из «зеленых» зон не нужно будет сдавать тест в момент прибытия, граждан стран из «оранжевой» зоны обяжут сдать тест на коронавирус перед посадкой в самолет, а жителям «красных» зон нужно будет сдать тест перед поездкой и в момент прибытия на территорию Кипра.

22 января, 2021 | Category: Мир, Новости
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