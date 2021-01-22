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HBO выпустит еще один приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO выпустит еще один приквел «Игры престолов». Новое шоу будет основано на серии фэнтезийных новелл «Повести о Дунке и Эгге» американского писателя Джорджа Мартина. Об этом сообщает Variety.

В настоящее время сериал находится на ранней стадии разработки. Ожидается, что каждая серия будущей адаптации повестей будет длиться около одного часа.

Главные герои «Повести о Дунке и Эгге» — рыцарь Дункан Высокий и его молодой принц Эйегон Таргариен. Действия в произведении разворачиваются за 90 лет до событий «Игры престолов».

22 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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