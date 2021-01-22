Фанаты обрушились на Ольгу Бузову за демонстрацию своих трусов

Певица и телеведущая Ольга Бузова 20 января отметила свой день рождения и выложила в Instagram несколько постов по этому поводу. Поклонники резко осудили артистку за выбор наряда для праздника.

«Я готова сиять. Звезда родилась», — написала Бузова.

На фото, иллюстрирующем запись, певица предстала в очень коротком платье золотого цвета и туфлях в тон.

В комментариях к записи пользователи соцсети осудили Бузову за наряд и использование фильтров, а также призвали ее быть скромнее.

«35 лет — красивая дата. И женщина в таком возрасте должна быть очаровательна и грациозна. А не трусами сверкать», — заявила liangelina46.

«Чем старее, тем короче», — отметил maxsigert

«Ужасное платье», — прокомментировала a. n___03.

Пользователю kate_yunchina также не понравился праздничный наряд ведущей и певицы, она уверена, что, «если хоть чуток нагнуться, то можно увидеть там все».

«Ну и платье…. Такая безвкусица, выглядит дёшево. Оль, ну реально, неужели сама не видишь?» — заметила anastasiiia2525.

Также пользователи соцсети обвинили Бузову в плагиате образа нынешней жены футболиста Дмитрия Тарасова, с которым артистка развелась в 2015 году.