ЕС пообещал Украине пересмотреть Соглашение об ассоциации и помочь с вакциной

В наступившем году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. Об этом говорится в письме, которое поступило в адрес президента Украины Владимира Зеленского от глав Европейского совета и Европейской комиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен по итогам 22-го Саммита Украина — ЕС.

В тексте отмечено, что намечен план взаимодействия на текущий год. В том числе планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах, также готовится к подписанию Соглашение об общем авиационном пространстве, начата работа предварительной оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

Также европейские лидеры подчеркнули, что ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19. Ранее было выделено 190 млн евро на приобретение медицинского оборудования, и первый транш макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро. Обсуждается предоставление второго транша макрофинансовой помощи. Еще Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса, отмечено в письме.