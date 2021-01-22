Bloomberg: Кремль решил посадить Навального не меньше чем на 10 лет

Кремль принял решение отправить Алексея Навального в тюрьму на долгий срок, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к руководству России.Возвращение оппозиционера после лечения в Германии от тяжелого отравления ядом из семейства «Новичок» оказалось неожиданностью для российских властей, публично настаивающих, что Навальный — блоггер, не представляющий ни интереса, ни угрозы.

И хотя официальный нарратив остается неизменным, а пресс-cекретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге утверждал, что даже не знает, где арестовали Навального — в России или в Германии, — руководство страны решило отказаться от прежней, мягкой «тактики», когда политику давали сроки не больше нескольких недель.

Теперь Кремль твердо намерен отправить Навального за решетку на годы, говорят источники Bloomberg.

На слушаниях 2 февраля он может получить 3,5 года по ходатайству ФСИН, которая требует заменить условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

Из трех с половиной лет должны вычесть время, проведённое под домашним арестом во время следствия. Таким образом фактический срок может составить 2,5 года, рассказывал «Открытым медиа» адвокат Навального Вадим Кобзоев.

Однако для Навального готово второе дело с обвинениями в хищении пожертвований Фонду борьбу с коррупцией и другим организациям. Срок по нему может составить 10 лет или больше, говорят источники Bloomberg.

По их словам, жесткая позиция связана с мнением Кремля, что Навальный работает «от имени западных правительств» (сам он это отрицает).

Кроме того, из-за событий в Белоруссии у российских властей усилились страхи протестов. Они надеются, что движение Навального, «в значительной степени завязанное на его личности», потеряет силу, когда он окажется в тюрьме.

Соратники оппозиционера напротив рассчитывают на то, что дело против него станет катализатором общественного недовольства, которое накаляется в России на фоне снижения реальных доходов населения и падения экономики.

О планах вернуться в Россию оппозиционер заявил на следующий день после того, как ФСИН попросила заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Навальный, полагают в службе, находясь на лечении за границей, «уклонялся от уголовно-процессуального контроля». Сразу после того, как основатель ФБК объявил о планах вернуться, стало известно, что ФСИН объявила Навального в федеральный розыск. Ведомство предупредило, что как только узнает о местонахождении политика, оно предпримет все меры, чтобы его задержать.

Так и произошло в столичном аэропорту Шереметьево: в отделение полиции Навального увели прямо со стойки паспортного контроля. На следующий день, 18 января, в отделении полиции в Химках, где содержался оппозиционер, прошло заседание суда, который поместил Навального под стражу на 30 суток.