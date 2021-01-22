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Без единого выстрела: в небе над Израилем перехвачен ливанский дрон

Preocupa la tensión entre Israel y Líbano
Военнослужащие Центра контроля за воздушным пространством 91-й территориальной дивизии Галилеи («Ха-Галиль») обнаружили в израильском небе дрон, который пересек границу с Ливаном и направился вглубь израильской территории.

По сообщению пресс-службы израильской армии, для перехвата дрона-нарушителя были задействованы электронные средства подавления сигналов управления и навигации.

На момент перехвата БПЛА, тип которого не сообщается, углубился на израильскую территорию примерно на 150 м.

В итоге ливанский дрон приземлили в районе кибуца Ханита, после чего приступили к изучению его содержимого.

«Армия обороны Израиля продолжит предотвращать любое нарушение израильского суверенитета», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

https://www.9tv.co.il/item/23837

22 января, 2021 | Category: Израиль, Новости
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