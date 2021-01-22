Байден намерен продлить договор СНВ-3 на пять лет

Новый американский президент Джо Байден хочет продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает The Washington Post ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, Байден будет добиваться продления на пять лет.

Также издание приводит слова одного из американских чиновников, который сообщил, что администрация нового президента США в работе будет «стремиться привлечь ее к ответственности за безрассудные и агрессивные поступки, совершенные в последние месяцы и годы».

СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает 5 февраля 2021 года, и, если его не продлят, в мире не останется инструментов, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.