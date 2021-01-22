«  
  »

Арми Хаммера обвинили в клеймении возлюбленной ножом

Арми Хаммер

Бывшая возлюбленная актера Арми Хаммера Пейдж Лоренце заявила, что артист вырезал первую букву своего имени на ее лобке при помощи ножа, таким образом заклеймив ее. Слова 22-летней Лоренце передает американское издание The Sun.

«[Отметку] до сих пор видно. Это было крайне больно и травмирующе. Он сказал мне, что потом хвастался об этом своим друзьям», — поведала женщина.

Лоренце добавила, что Хаммер всерьез уговаривал ее удалить нижние ребра, чтобы он мог съесть их. «Он постоянно говорил мне о том, что я могла бы удалить нижние ребра, чтобы он мог закоптить их, приготовить и съесть. Он повторял: «Тебе они не нужны»», — вспомнила она.

Отмечается, что отношения Лоренце и Хаммера продлились с августа по декабрь 2020-го.

22 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  