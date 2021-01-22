Арми Хаммера обвинили в клеймении возлюбленной ножом

Бывшая возлюбленная актера Арми Хаммера Пейдж Лоренце заявила, что артист вырезал первую букву своего имени на ее лобке при помощи ножа, таким образом заклеймив ее. Слова 22-летней Лоренце передает американское издание The Sun.

«[Отметку] до сих пор видно. Это было крайне больно и травмирующе. Он сказал мне, что потом хвастался об этом своим друзьям», — поведала женщина.

Лоренце добавила, что Хаммер всерьез уговаривал ее удалить нижние ребра, чтобы он мог съесть их. «Он постоянно говорил мне о том, что я могла бы удалить нижние ребра, чтобы он мог закоптить их, приготовить и съесть. Он повторял: «Тебе они не нужны»», — вспомнила она.

Отмечается, что отношения Лоренце и Хаммера продлились с августа по декабрь 2020-го.