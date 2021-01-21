Земля «раздулась» 3 млрд лет назад — ученые

Всего через 1,5 миллиарда лет после образования Земли мантия — слой силикатной породы между корой и внешним ядром, который был более активным в прошлом, — нагрелся. В результате магма из этого слоя просочилась во фрагменты более старой коры над ней. Они и послужили «семенами» для роста современных континентов.

Исследователи нашли доказательства этого всплеска роста, скрывающегося в древних кристаллах циркона в отложениях ручьев в Гренландии. Эти чрезвычайно прочные кристаллы образовались во время этого всплеска роста около 3 млрд лет назад.

До этого периода массового роста древняя кора Земли была намного тоньше и слабее, чем сегодня. Позже температура мантии достигла пика из-за радиоактивного распада таких элементов, как уран и калий в ядре Земли, а также из-за остаточного тепла, участвовавшего в формировании планеты. Глобальный пик привел к тому, что кора продолжала раздуваться в течение примерно 200 млн лет.

В конце этого периода начали формироваться первые континенты, что в конечном итоге привело к развитию сложной жизни на суше около 400 млн лет назад.

Доказательством этого всплеска роста стали вкрапления кристаллов циркона размером менее 100 микрон (меньше ширины человеческого волоса), которые были выветрены из горных пород и скопились в отложениях ручьев в Западной Гренландии. Как и у деревьев, у кристаллов есть кольца роста, вызванные периодами нагнетания магмы.

Результаты исследования могут быть использованы для поиска новых мест добычи полезных ископаемых.