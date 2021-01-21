В сети обсуждают последний модный образ Мелании Трамп в качестве первой леди США

Последние месяцы президентства Дональда Трампа выдались скандальными — бывший глава государства не хотел признавать результаты выборов и даже спровоцировал массовые беспорядки. Ушел Трамп тоже, что называется, не слишком красиво — на инаугурации нового президента США Джо Байдена он не присутствовал и вместе со своей супругой Меланией Трамп покинул Белый дом за несколько часов до ее начала.

Конечно, все внимание вчера было приковано к торжественной церемонии вступления в должность президента Джо Байдена, но и чета Трамп вызвала интерес общественности — поклонников у них в США тоже немало.

Последний раз в качестве первой леди США Мелания Трамп появилась в полностью черном наряде. Она выбрала строгое платье от Dolce & Gabbana длиной чуть ниже колена, черный жакет от Chanel и туфли от Christian Louboutin. Свой образ она дополнила легендарной сумкой Birkin от Hermes из крокодиловой кожи стоимостью более 70 000 долларов. В сети образ Мелании назвали стильным, но слишком уж мрачным, а ее саму — угрюмой.

Улыбаться она действительно начала, только когда вместе с супругом приехала на авиабазу Эндрюс, где Дональд Трамп выступил с довольно длинной речью, в которой он отметил и свою жену.

Наша первая леди была очень изящной и красивой женщиной, и она пользовалась популярностью у людей,

— сказал он.

После заключительной речи Дональд и Мелания Трамп, попрощавшись со всеми собравшимися их проводить, улетели во Флориду, где они теперь, как ожидается, и будут жить.

В пути Мелания сменила свой элегантный и строгий наряд на летнее платье от Gucci, а классическим туфлям предпочла остроносые балетки от Roger Vivier.