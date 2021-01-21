В России возможно запретят TikTok

В России возникла идея запретить соцсеть TikTok. С инициативой выступила глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. По ее мнению, опубликованные в TikTok призывы к протестам 23 января настраивают детей на попытку переворота. Леткова направит по поводу TikTok заявление в Роскомнадзор.

В комментарии «Подъему» она заявила, что «эти западные социальные сети всячески манипулируют нашими детьми». Цель манипуляций, по словам Летковой, — вывести детей на улицы «и устроить здесь… как в соседних странах — на Украине и в Беларуси». В ходе уличных протестов, уверена она, будут провокации и «попытки превратить это в кровавые бойни».

Леткова считает, что если соцсети раздают детям «инструкции… очевидно, что это попытка переворота, которая дирижируется на Западе». «Заранее ведется обработка: и по поводу коррупции, и всяких еще надуманных проблем про нашу страну. Да, у нас есть проблемы, но мы их сами решим», — заявила она. По словам Летковой, не надо внушать детям «выходить на улицы и менять режим».

«Я обращаюсь от имени Ассоциации родительских комитетов и сообществ к властям с просьбой запретить TikTok и подобные сети», — заключила она.

Напомним, накануне сообщалось, что Роскомнадзор опубликовал официальное заявление, в котором потребовал от социальной сети TikTok удалить информацию, «вовлекающую несовершеннолетних в противоправные действия».

В ведомстве пояснили, что в TikTok распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях.

«Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok», — подчеркивается в уведомлении.

Подобное обращение Роскомнадзор направил также руководству соцсети «ВКонтакте».

«В связи с выявлением в социальной сети „ВКонтакте“ случаев использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направлено требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий. На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть „ВКонтакте“ направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия», — указано в сообщении.

Сегодня Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января. При мониторинге Сети прокуроры выявили призывы к участию 23 января в незаконных массовых мероприятиях. Приняты меры прокурорского реагирования. Правоохранительные структуры ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований — привлечение виновных лиц к административной ответственности, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что в нескольких городах сторонники оппозиционера Алексея Навального намереваются провести уличные акции в его поддержку. Власти эти акции не разрешают.