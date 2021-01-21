В России пропал бензин

Запасы бензина на российских НПЗ сейчас оказались минимальными за шесть лет — с 2015 года. Они сократились на 27 процентов — до 1,2 миллиона тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). По словам эксперта «Универ Капитал» Артема Тузова, это произошло на фоне повышенного спроса из-за восстановления экономики, передает РИА Новости.

Ранее, 20 января, данные о снижении запасов были озвучены на заседании Биржевого комитета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС). РБК, ссылаясь на главу Российского топливного союза Евгения Аркушу, указывал, что товарные остатки у нефтяных компаний находятся на «критически низком уровне», а это вызывает обеспокоенность в преддверии не только плановых ремонтных работ на НПЗ, но и посевной, а также весеннего увеличения спроса.

Также стало известно, что Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям к маю текущего года повысить запасы на НПЗ на треть — до 1,8 миллиона тонн — для сохранения стабильной обстановки с обеспечением топливом. В министерстве указали, что текущий уровень отгрузок автомобильного бензина на внутренний рынок в январе 2021 года на 100 тысяч тонн ниже уровня 2020-го. Это объяснили плавным восстановлением спроса на топливо на фоне постепенного ослабления карантинных ограничений.