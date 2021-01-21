В Харькове в доме престарелых «Золотое время» при пожаре погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в результате пожара, произошедшего днем 21 января в частном доме престарелых в Харькове. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Еще как минимум 11 человек пострадали. Всего в здании в момент пожара находились 33 человека, сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на представителя ГСЧС в Харьковской области. О судьбе остальных людей пока не сообщалось.

Пожар произошел около трех часов дня по местному времени (16:00 по Москве) в двухэтажном жилом доме, который, по данным ГСЧС, переоборудовали под дом престарелых. Огонь вспыхнул на втором этаже здания. Судя по фотографиям, снятых на месте возгорания, на первом этаже дома установлены решетки. В течение часа пожар локализовали, а спустя два часа полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Пожар произошел в частном доме-интернате для пожилых «Золотое время», рассказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Издание «Depo.Харьков» пишет, что это хоспис. Заведение работало незаконно, заявил изданию директор департамента социальной защиты населения Харьковской областной государственной администрации Юрий Шпарага. «Не учитывается (заведение) ни в одном государственном, коммунальном, областном или районном реестре. Кто и для чего собрал этих людей в одном месте, неизвестно», — сказал он.

По предварительной информации, пожар начался из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами, сообщила генпрокурор. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.