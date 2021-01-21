В центре Багдада смертники устроили двойной теракт с почти 30 жертвами

Одна из крупнейших за последнее время по числу жертв террористических атак произошла в иракской столице. На рыночной площади в центре города смертники подорвали заминированные машины.

Новостная служба BBC News и The Associated Press передают, что погибших шестеро, однако курдские СМИ сообщили сразу о 17 жертвах. Позднее число погибших выросло до 28, более 40 человека пострадали.

По предварительным данным, боевиков было двое. Ответственность за теракт не признала пока ни одна из действующих на Ближнем Востоке экстремистских группировок.

Отмечается, что смертники не совершали нападений в центре Багдада несколько лет.