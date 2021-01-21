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В Белом доме пока нет планов разговора Байдена с Путиным

Президент США Джо Байден намерен в первую очередь позвонить лидерам стран-союзников, сообщил Белый дом.

Первые телефонные переговоры пройдут с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что ей пока ничего не известно о планах разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Мне нечего сказать относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным»,– сказала Псаки на брифинге.

В разговоре с премьером Канады господин Байден намерен обсудить блокировку строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран.

Это одно из первых решений президента США, принятое в день инаугурации.

21 января, 2021 | Tags: , | Category: Новости, США
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