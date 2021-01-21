В центре Багдада смертники устроили двойной теракт с почти 30 жертвами Байден остановил депортацию нелегальных мигрантов » Украина отказалась пускать «кума Путина» в Россию Прозванному «кумом» российского президента руководителю пророссийской «Оппозиционной платформы» Виктору Медведчуку хотят запретить полеты в РФ. По словам коллеги Медведчука по Верховной раде Ильи Кивы, приказ не выпускать самолеты с Медведчуком якобы получила Государственная авиационная служба Украины. Накануне делегация Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу обвинила Медведчука в том, что тот вместе с Россией пытается использовать плененных в зоне донбасского конфликта украинцев в своих интересах.