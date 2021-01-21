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Украина отказалась пускать «кума Путина» в Россию

Прозванному «кумом» российского президента руководителю пророссийской «Оппозиционной платформы» Виктору Медведчуку хотят запретить полеты в РФ.

По словам коллеги Медведчука по Верховной раде Ильи Кивы, приказ не выпускать самолеты с Медведчуком якобы получила Государственная авиационная служба Украины.

Накануне делегация Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу обвинила Медведчука в том, что тот вместе с Россией пытается использовать плененных в зоне донбасского конфликта украинцев в своих интересах.

21 января, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина
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