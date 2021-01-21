Ученые выделили пять типов ковид-инфекции

Коронавирусную инфекцию можно поделить на пять типов в зависимости от реакции иммунной системы. Так считают ученые Боннского университета, следует из материала, опубликованного в журнале Genome Medicine.

Они проанализировали работу иммунных генов 95 добровольцев — здоровых и больных COVID-19 — и выделили несколько категорий по состоянию генов у клеток нейтрофилов, которые принадлежат к классу лейкоцитов и отвечают за врожденный иммунитет, активирующийся сразу после попадания патогена в организм человека.

Оказалось, что при заражении коронавирусом нейтрофилы работают пятью разными способами, соответственно можно говорить о пяти типах ковид-инфекции. Первые два — это тяжелые случаи COVID-19, в трех остальных болезнь протекает в более легкой форме.

Ученые не исключают, что типов коронавирусной инфекции может быть больше. Они продолжают исследования.