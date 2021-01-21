Ученые нашли новый способ проникновения коронавирус в легкие

Еще одни «входные ворота» в легкие для возбудителя коронавирусной инфекции выявили медицинские специалисты из Китая.

Они выяснили, что за это ответственен не только белок ACE2, но и фермент AXL.

В организме мембранный белок AXL управляет важными физиологическими процессами, в том числе иммунными ответами и выживанием и дифференциацией клеток, сказано в статье в журнале Cell Research. По словам ученых, если отключить эти рецепторы, то количество вирусных копий РНК в эпителиальных клетках легких серьезно сократится.

Отметим, что к второму году пандемии основным каналом попадания вируса SARS-CoV-2 в дыхательную систему человека считался белок ACE2.