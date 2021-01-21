У кометы Neowise появился собственный твиттер

У кометы Neowise появилась собственная страница в твиттер. Теперь отследить все движения небесного тела можно с помощью телефона или ноутбука. Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на страницу в твиттере.



У блога кометы Neowise уже 4 152 подписчика. На странице можно узнать актуальное расстояние небесного тела до Земли. Данные постоянно обновляются. Сейчас комета находится от нас в 108 миллионов километров. Увидеть ее можно в созвездии Большой Медведицы.

Также на странице множество фотографий, которыми делятся люди в соцсети.

Комета «Неовайз» (Neowise С/2020 F3) была обнаружена 27 марта 2020 года с помощью космического телескопа NEOWISE (в честь которого и названа).

Её диаметр составляет около пяти километров, а сформировалась она, как предполагают ученые, около 4,5 миллиарда лет назад.

За “летучей звездой”, которая сейчас максимально приблизилась к Земле, наблюдают астрономы со всего мира. Это одна из немногих комет за последние годы, которые можно увидеть невооруженным глазом.

В следующий раз небесное тело можно будет увидеть только через 6 800 лет.

Уже через 5 дней, а именно 23 июля, комета максимально приблизится к Земле. Наблюдать ее можно будет практически с любой точки планеты. В сети пишут, что небесное тело лучше всего видно под утро.