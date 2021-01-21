Трамп дал команду охранять всех своих детей на протяжении полугода

Перед тем как покинуть президентскую должность, Дональд Трамп приказал Секретной службе США не снимать охрану с его детей, включая взрослых Иванку, Тиффани, Эрика и Дональда-младшего. Об этом неназванные высокопоставленные чиновники рассказали The Washington Post.

Охрана младшему поколению семьи Трамп предоставляется на полгода, говорится в меморандуме за подписью тогда еще главы Белого дома.

Как правило, только несовершеннолетние дети экс-президентов могут пользоваться такой охраной, однако теперь возник новый казус, и она будет распространяться не только на 14-летнего Бэррона Трампа.

Как сообщалось, 45-й американский президент улетел из Белого дома за несколько часов до инаугурации нового руководителя страны Джозефа Байдена. В Овальном кабинете Белого дома нашли прощальную записку, адресованную Трампом Байдену.