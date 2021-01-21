Сестры Кайли и Кендалл Дженнер показали как они отдыхают в бикини в Мексике

На днях представительницы знаменитого клана Кардашьян — Дженнер, 23-летняя Кайли и 25-летняя Кендалл, улетели отдыхать к побережью океана. В инстаграме сестры не стали раскрывать, какой именно курорт выбрали для январских каникул, однако сделали своим подписчикам намеки, по которым они без труда догадались, что звезды находятся в Мексике.

Кайли Дженнер

Кендалл Дженнер

Заселившись на виллу, звездные сестры сразу же переоделись в бикини и отправились к бассейну принимать солнечные ванны: результат стараний, а именно свой шоколадный загар, они уже успели продемонстрировать на новых фото в инстаграме.

Солнце, солнышко, согрей меня немного,

— подписала свои снимки в купальнике пыльно-розового цвета Кайли.

Новый день! Хороший день, — поделилась впечатлениями от отдыха Кендалл, опубликовав свое фото на шезлонге у бассейна.

В отпуске сестры Дженнер не ограничивают себя в питании и наслаждаются всеми прелестями местной кухни: едят кукурузные чипсы начос с соусом гуакамоле и пьют традиционный мексиканский коктейль на основе пива мичелада.

И если днем девушки в основном принимают солнечные ванные и купаются в теплом бассейне, то вечерами наслаждаются персиковыми закатами, не забывая запечатлеть эти моменты на камеру, чтобы потом поделиться с многомиллионной армией подписчиков.