Саудовская Аравия намерена построить уникальный город-линию в 170 километров

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман анонсировал проект по созданию «города будущего», который будет выглядеть как тонкая полоска застройки вдоль линии современной железной дороги. В нем не будет привычных улиц и кварталов, да и автомобильных дорог тоже – все перемещения будут совершаться на поезде или пешком, не дольше 5 минут ходьбы. Город растянется на 170 км и в нем будет проживать 1 млн человек.



Главная идея в том, что если нет улиц и дорог, то сразу исчезает проблема эксплуатации автотранспорта в городе. Нет машин – нет выбросов в атмосферу, нет пробок на дорогах, нет ДТП, не нужна сложная инфраструктура регулировки движения. А также нет риска погибнуть под колесами, плюс людям не нужно тратиться на личный транспорт, исчезает проблема парковок, а вместо гаража в доме можно устроить веранду или детскую площадку. Скоростные поезда ходят каждую минуту, а путь через весь город займет не более 20 минут.

Вся инфраструктура привязана к центральной линии, схемы коммуникаций предельно просты, везде используется только экологически чистая энергия, а управляет городом искусственный интеллект. Однако это означает, что все здания и комплексы должны быть одинаковыми в плане эксплуатации, различия могут быть только во внешнем виде. Нельзя выстроить для себя огромный особняк с множеством удобств, если соседи живут в типичных панельных многоэтажках. И это автоматически фильтрует население города – богачи не захотят здесь селиться, а беднякам благоустроенные квартиры будут не по карману.

Специалисты отмечают, что хотя разница между 1 и 5 минутами ходьбы пешком символическая, она все же есть. А потому образуется престижная «первая линия» застройки вдоль железной дороги и остальные за ней, что уже слегка искажает концепцию. Далее, как доставлять тяжелые грузы в дома, если нет подъездных путей, как будет приезжать скорая помощь, пожарные, как перемещаться инвалидам? Полный отказ от улиц и транспорта на них – весьма амбициозная задача для архитекторов и городских планировщиков и над ней придется немало поработать.