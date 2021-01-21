Руперт Гринт рассказал, как дочь изменила его жизнь

Руперт Гринт, актер, наиболее известный по серии фильмов о «Гарри Поттере», рассказал, как сильно изменилась его жизнь после рождения дочери. Откровениями артист поделился в интервью журналу Glamour.

По словам Гринта, рождение дочери, которую пара назвала Уэнсдэй, сделало его жизнь лучше и интереснее.

«Это так весело. Я чувствую, что точно изменился как личность. Изменение образа жизни произошло в одночасье: я бросил курить сразу. Я стал спать намного лучше: раньше я страдал ужасной бессонницей, а теперь сплю», — рассказал актер.

Также он поделился, как повлияла пандемия, разгар которой пришелся как раз на появление малышки. Оказалось, это также был положительный опыт.

«Для меня это был очень успокаивающий процесс. Но в рутине есть что-то действительно приятное. Я думаю, это помогло мне», — откровенничает актер.

Однако он также заметил, что первые месяцы после рождения ребенка многим семьям необходима поддержка близких и родственников. Пандемия же лишила звездную пару такой возможности, что добавило трудностей в первое время.

О том, что Руперт Гринт и его возлюбленная Джорджия Грум ждут ребенка, впервые стало известно в апреле прошлого года, а уже в мае Грум родила дочь Уэнсдэй. Гринт практически не показывает юную наследницу. Он опубликовал первый снимок 10 ноября 2020 года, представив дочь пользователям сети.