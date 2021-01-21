Россиян заставят платить за ввоз вещей из-за границы

Неутолимый денежный голод российского бюджета продолжает набирать обороты и постепенно приобретает формы клинической булемии.Как сообщает РБК , Минфин предложил резко снизить порог беспошлинного ввоза в страну товаров для личного пользования.

Речь идет о физическом провозе через таможню в границах ЕЭАС. Сейчас нормы позволяют провозить бесплатно товары на сумму до 500 евро весом до 25 кг. Минфин предлагает установить порог для ввоза не чаще чем раз в месяц, а при повторном и последующем ввозах через более короткий срок — снизить до 50 евро и 10 кг.

В пояснении к документу Минфин пишет, что действующие правила приводят к злоупотреблениям: товары, якобы предназначенные для личного пользования, ввозят в страны ЕАЭС с коммерческой целью.

При этом на таможне практически невозможно определить, когда товар ввозится для перепродажи, сетует Минфин.

«Стоимость и вес багажа, ввозимого отдельным физическим лицом, не превышает необлагаемых норм, а ассортимент багажа подбирается таким образом, чтобы в нем не содержалось товаров одного наименования и одного размера в количествах, превышающих разумные потребности физического лица», — заявили в ведомстве.