Рестлерша снялась в бикини и восхитила фанатов

Американская рестлерша Элизабет Чихайя опубликовала фото в бикини и восхитила фанатов. Пост доступен в Instagram модели.

29-летняя американка выступает под псевдонимом Скарлетт Бордо. Публикация набрала более 70 тысяч лайков менее, чем за сутки с момента публикации. Многие фанаты выразили восторг фигурой Чихайи.

Американка выступает в World Wrestling Entertainment (WWE), являясь частью шоу NXT. Она также представляла и другие промоушены: Impact Wrestling, Lucha Libre AAA Worldwide и Ring of Honor.