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Рестлерша снялась в бикини и восхитила фанатов

Американская рестлерша Элизабет Чихайя опубликовала фото в бикини и восхитила фанатов. Пост доступен в Instagram модели.

29-летняя американка выступает под псевдонимом Скарлетт Бордо. Публикация набрала более 70 тысяч лайков менее, чем за сутки с момента публикации. Многие фанаты выразили восторг фигурой Чихайи.

Американка выступает в World Wrestling Entertainment (WWE), являясь частью шоу NXT. Она также представляла и другие промоушены: Impact Wrestling, Lucha Libre AAA Worldwide и Ring of Honor.

21 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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