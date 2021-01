«Идём со мной, если хочешь жить» — Шварценеггер привился от COVID-19 в стиле «Терминатора» Microsoft «воскресит» умерших людей в форме виртуальных роботов » Рэпер Jay-Z создал фонд объемом $10 млн для поддержки чернокожих производителей конопли Американский рэпер Шон Картер, известный как Jay-Z, создал фонд объемом $10 млн для поддержки производителей конопли, принадлежащих чернокожим предпринимателям, сообщает The Wall Street Journal. Музыкант объяснил этот шаг дисбалансом, который наблюдается в бизнесе по производству марихуаны. Представители расовых меньшинств, которые чаще преследуются за незаконный оборот наркотиков, составляют лишь небольшую часть предпринимателей, которые зарабатывают на легализованных наркотиках. «Мы больше всего пострадали из-за войны с наркотиками, в то время как Америка исправила ситуацию и создала многомиллиардный бизнес», — сказал Jay-Z. Фонд был создан в результате приобретения Subversive Capital Acquisition Corp. — специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC), производителей конопли CMG Partners Inc. и Left Coast Ventures Inc. Образованная в результате компания создала совместное предприятие с брендом марихуаны Monogram, запущенным Jay-Z в октябре прошлого года. Объединенная компания получила название TPCO Holding Corp. TPCO намерена ежегодно вкладывать в фонд рэпера 2% чистой прибыли. Фондом будет руководить сам Jay-Z, а также CEO компании рэпера Roc Nation Дезире Перес. Фонд планирует инвестировать по $1 млн в отобранные стартапы, специализирующиеся на производстве конопли. Рэпер отметил, что на него и председателя Subversive Майкла Ауэрабаха повлияло предложение инвестора Роберта Смита вкладывать 2% чистой прибыли корпораций в компании, принадлежащие чернокожим. Производство конопли отличается от других отраслей, поскольку оно ассоциируется с борьбой с наркотиками, отметил Jay-Z.