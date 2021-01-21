Речь президента Байдена удивила

Новый президент США Джо Байден выступил с речью на церемонии инаугурации.

Как сообщает The Guardian, он заявил, что сегодня «день Америки и торжества демократии».

Байден напомнил о штурме Капитолия 6 января и отметил, что эти события продемонстрировали ценность американской демократии. По его словам, в стране произошел раскол, и теперь пора заняться ее объединением.

Он пообещал «быть президентом всех американцев» и всегда защищать страну, Конституцию и каждого из своих сограждан, даже тех, кто его не поддерживает.

Глава государства призвал американцев быть толерантными, уважать друг друга и «противостоять превосходству белого населения».

Отдельно он подчеркнул, что Камала Харрис стала первой женщиной на посту вице-президента США.

Также Байден объявил минуту молчания в память жертвах коронавируса.