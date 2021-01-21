Предложен новый космический дом для человечества

Физик Пекка Янхунен (Pekka Janhunen) Финского метеорологического института предположил, что подходящим объектом для колонизации людьми в Солнечной системе является Церера, карликовая планета в поясе астероидов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Автор предлагает соорудить станцию на орбите вокруг Цереры, которая будет достаточно близка к поверхности малой планеты, чтобы можно было построить космический лифт длиной чуть более тысячи километров. Это позволит доставлять строительные материалы и ресурсы с поверхности для пополнения запасов и ремонта. Для этих целей Церера содержит достаточно азота, воды и углекислого газа.

Янхунен предполагает, что сама станция будет иметь длину более полутора километров и состоять из тысяч взаимосвязанных цилиндрических структур, приспособленных для жизни людей, их отдыха и сельского хозяйства. Два гигантских диска-зеркала, напоминающих раковину двустворчатого моллюска, должны собирать солнечную энергию. Искусственную гравитацию можно создать за счет вращения станции. Первоначальная численность населения может достигать 50 тысяч человек.