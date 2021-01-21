Новая первая леди США обратилась к нации

Новая первая леди США Джилл Байден записала первое видеообращение американцам на своем посту. Его публикует ABC News в своем Twitter.

«Это начало новой светлой главы для нашей страны, время для нас объединиться в единую Америку с единым правительством, которое служит всем нам», — рассказала она в обращении к нации. Джилл Байден поздравила американцев с инаугурацией нового президента США Джо Байдена и отметила, что мероприятие было наполнено надеждой и оптимизмом.

Первая леди также поблагодарила всех жителей Вашингтона за прием и добавила, что это было важно и для нее с мужем, и для всех американцев.