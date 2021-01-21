Microsoft «воскресит» умерших людей в форме виртуальных роботов

Искусственный интеллект внедряется в сферу ритуальных услуг и, в случае реализации одного из патентов Microsoft, позволит живущим общаться в чате с ботом умершего человека. Патент на создание чат-бота воссоздающего личность умершего человека, выдан Управлением по патентам и товарным знакам США в конце 2020 года компании Microsoft. В результате родственники смогут «общаться» с виртуальным ботом покойного.

Идея создания виртуального образа любого человека на основании имеющихся открытых данных из социальных сетей (фотографий, лайков, сведений о увлечениях человека, данных о покупках и работе) была озвучена еще весной прошлого года ученым с кафедры инноваций Университета Аризоны Фахимом Хусейном. Все данные необходимые для создания виртуального аватара можно добыть из интернета даже без получения согласия пользователя.