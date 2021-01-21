Microsoft «воскресит» умерших людей в форме виртуальных роботов

Искусственный интеллект внедряется в сферу ритуальных услуг и, в случае реализации одного из патентов Microsoft, позволит живущим общаться в чате с ботом умершего человека. Патент на создание чат-бота воссоздающего личность умершего человека, выдан Управлением по патентам и товарным знакам США в конце 2020 года компании Microsoft. В результате родственники смогут «общаться» с виртуальным ботом покойного.
Идея создания виртуального образа любого человека на основании имеющихся открытых данных из социальных сетей (фотографий, лайков, сведений о увлечениях человека, данных о покупках и работе) была озвучена еще весной прошлого года ученым с кафедры инноваций Университета Аризоны Фахимом Хусейном. Все данные необходимые для создания виртуального аватара можно добыть из интернета даже без получения согласия пользователя.
Таким образом компания Microsoft позволит внедрять новые технологии на рынке ритуальных услуг, предоставляя родственникам усопшего возможность сохранения память о нем с помощью голографических изображений и общения с чат-ботом.
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