Мелани Гриффит показала свою знаменитую маму в 91 год

Известная американская актриса Мелани Гриффит показала свою маму, актрису Типпи Хедрен.

Так, 19 января знаменитость отпраздновала день рождения. Звезде фильма «Графиня из Гонконга» исполнился 91 год. По этому случаю Мелани запостила современное фото с именинницей, а также показала, как выглядела Типпи в 22 года.

С днем рождения, мама!!! Ты сегодня так же прекрасна, в 91 год, как и в 22. Я тебя так люблю — написала Гриффит.

Поклонники звезды присоединились к поздравлению. Также в комментариях подписчики засыпали именинницу комплиментами, отметив, что Хедрен хорошо выглядит.