Инженеры создали робота, которого можно съесть

Робототехники из Университета Линца (Австрия) под руководством Мартина Кальтенбруннера нашли новое применение мягким роботам… сделав их съедобными. Имитируя реальные организмы, они смогут, например, доставлять лекарства животным.



Кальтенбруннер и его коллеги создали биогель из безопасных пищевых ингредиентов (в частности, из желатина и лимонной кислоты), который полностью усваивается организмом и останавливает рост бактерий. В него также добавили глицерин, придающий гелю мягкость и предотвращающий его высыхание.

Биогель является пищей для бактерий, обычно встречающихся в сточных водах. Со временем он разрушается естественным образом, к примеру, оказавшись на свалке, а будучи в нормальных условиях, остается в стабильном состоянии. Во время лабораторных тестов исследователи обнаружили, что гель не высыхает и не теряет первоначальных свойств более года.

Впоследствии из геля был сделан робот, имитирующий хобот слона, который выдержал более 330 000 непрерывно повторяющихся движений без высыхания и растрескивания.

Ученые также интегрировали в него датчики для обеспечения обратной связи и контроля. Другому роботу из геля в виде слона они добавили датчик давления, что позволило ему захватывать с помощью хобота различные объекты.

Поскольку желатин съедобен, изготовленные из него роботы можно использовать в качестве пищи (добычи) для животных, с которой в их организм будут вводиться необходимые лекарственные препараты. Он также может быть использован для изготовления безопасных детских игрушек. Увы, пока остается нерешенной проблемой создание «съедобной» электронной начинки для таких роботов.