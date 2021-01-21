Фильм «Атлантида» выдвинули на премию BAFTA в 12 номинациях

Популярный украинский фильм «Атлантида«, который ранее был выдвинут на «Оскар», попал в список престижной премии BAFTA в 12-ти номинациях. Режиссер киноленты – Валентин Васянович.

Победители будут объявлены 11 апреля этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Так, «Атлантида» будет бороться в следующих категориях премии:

Самый лучший фильм;

Лучший неанглоязычный фильм;

Лучшая режиссерская работа;

Лучший оригинальный сценарий;

Лучший кастинг;

Лучшая операторская работа;

Лучший монтаж;

Лучшая музыка к фильму;

Лучший художник-постановщик;

Лучшая мужская главная роль;

Лучшая женская главная роль;

Лучшая мужская второстепенная роль.

О чем фильм «Атлантида»

Действия фильма «Атлантида» происходят в 2025 году, когда Украина победила в войне на Донбассе. По сюжету большая часть восточной Украины превратилась в землю, непригодную для жизни людей: шахты затопленные, колодцы и реки отравленные, инфраструктура разрушена.

В «Атлантиде» снимались непрофессиональные актеры. Так, главные роли сыграли бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

К слову, фильм получил немало международных наград. На счету киноленты четыре Гран-при. Его показали более чем на 50 фестивалях. К тому же, картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран.