Фильм «Атлантида» выдвинули на премию BAFTA в 12 номинациях

Популярный украинский фильм «Атлантида«, который ранее был выдвинут на «Оскар», попал в список престижной премии BAFTA в 12-ти номинациях. Режиссер киноленты – Валентин Васянович.
Победители будут объявлены 11 апреля этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Так, «Атлантида» будет бороться в следующих категориях премии:
Самый лучший фильм;
Лучший неанглоязычный фильм;
Лучшая режиссерская работа;
Лучший оригинальный сценарий;
Лучший кастинг;
Лучшая операторская работа;
Лучший монтаж;
Лучшая музыка к фильму;
Лучший художник-постановщик;
Лучшая мужская главная роль;
Лучшая женская главная роль;
Лучшая мужская второстепенная роль.
О чем фильм «Атлантида»
Действия фильма «Атлантида» происходят в 2025 году, когда Украина победила в войне на Донбассе. По сюжету большая часть восточной Украины превратилась в землю, непригодную для жизни людей: шахты затопленные, колодцы и реки отравленные, инфраструктура разрушена.
В «Атлантиде» снимались непрофессиональные актеры. Так, главные роли сыграли бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.
К слову, фильм получил немало международных наград. На счету киноленты четыре Гран-при. Его показали более чем на 50 фестивалях. К тому же, картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран.
Leave a Reply