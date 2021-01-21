Фестиваль грязи в Южной Корее прошёл онлайн из-за пандемии

Традиционный Порёнский фестиваль грязи отменили из-за коронавируса, но он всё же состоялся онлайн — люди принимали грязевые ванны дома и транслировали это в интернет, сообщает Reuters.

Обычно мероприятие проходит в Порёне, на побережье в 130 километрах к юго-западу от Сеула, и является самым популярным фестивалем в Южной Корее для иностранных туристов. Они, как правило, сотнями стекаются на пляж Тэчхон, чтобы скатить с грязевых горок, побороться в грязи, принять участие в забегах и других активностях.

В городе установили большой экран, на который выводили трансляции участников. Зрители также смогли послушать выступления популярных исполнителей, трансляция которых проходила на YouTube.

Фестиваль создали в 1998 году, чтобы омолодить местную экономику, пострадавшую от финансового кризиса в Азии. На этом мероприятии представили косметику на основе грязи, которая, как считается, полезна для кожи.