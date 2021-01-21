Европарламент призвал ввести санкции против российских олигархов и ближнего круга Путина из-за задержания Навального

Европейский парламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза ввести санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за задержания политика Алексея Навального. За резолюцию проголосовали 581 депутат, против — 50, еще 44 воздержались, сообщается на сайте парламента.
Европарламент призвал ввести санкции в отношении:
- «физических и юридических лиц», причастных к решению о лишении свободы Алексея Навального;
- российских олигархов, «связанных с режимом»;
- членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина;
- российских пропагандистов, у которых есть активы в Евросоюзе и которые могут посещать ЕС.
Дополнительные санкции также предлагается принять за нарушения в области прав человека.
Европарламент также призвал освободить Алексея Навального и всех людей, которых задержали в связи с возвращением политика в Россию 17 января.
После задержания Алексея Навального его соратник Владимир Ашурков опубликовал список людей, против которых Навальный предложил ввести санкции. Это миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович, телеведущий Владимир Соловьев, министр сельского хозяйства РФ, сын главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ Игорь Шувалов, глава ВТБ Андрей Костин, замглавы ВТБ, сын директора ФСБ Александра Бортникова Денис Бортников и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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