Европарламент призвал ввести санкции против российских олигархов и ближнего круга Путина из-за задержания Навального

Европейский парламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза ввести санкции против России и остановить строительство газопровода из-за задержания политика Алексея Навального. За резолюцию проголосовали 581 депутат, против — 50, еще 44 воздержались, сообщается на сайте парламента.

Европарламент призвал ввести санкции в отношении:

«физических и юридических лиц», причастных к решению о лишении свободы Алексея Навального;

российских олигархов, «связанных с режимом»;

членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина;

российских пропагандистов, у которых есть активы в Евросоюзе и которые могут посещать ЕС.

Дополнительные санкции также предлагается принять за нарушения в области прав человека.

Европарламент также призвал освободить Алексея Навального и всех людей, которых задержали в связи с возвращением политика в Россию 17 января.

После задержания Алексея Навального его соратник Владимир Ашурков опубликовал список людей, против которых Навальный предложил ввести санкции. Это миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович, телеведущий , министр сельского хозяйства РФ, сын главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ Игорь Шувалов, глава ВТБ Андрей Костин, замглавы ВТБ, сын директора ФСБ Александра Бортникова Денис Бортников и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.