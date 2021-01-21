Европарламент признал агрессию РФ против Украины фактором прямой угрозы безопасности ЕС

Европейский парламент во время пленарного заседания в Брюсселе принял два важных доклада о приоритетах внешней политики и политики безопасности ЕС, сообщает Укринформ.



Первый документ — доклад по имплементации Общей внешней политики и политики безопасности ЕС в 2020 году, подготовленный председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Макалистером, набрал 340 голосов «за», 100 голосов «против», еще 245 депутатов воздержались.

«Европарламент подтверждает осуждение агрессивной политики России против Украины… нарушение прав крымских татар, блокады (Россией) Азовского моря, захвата украинских газовых месторождений в Черном море. Европарламент остается полностью преданным политике непризнания незаконной аннексии Крыма, призывает Россию признать свою ответственность и использовать свое влияние на сепаратистов, которых она поддерживает, в полной мере выполнять обязательства по Минским соглашениям», — говорится в документе.

Кроме того, Европарламент признал негативную роль, которую Москва играет в замороженных конфликтах вдоль своих границ и осудил давление РФ на ближайших соседей ЕС. В частности, речь идет о нарушении Россией территориальной целостности Грузии и Молдовы.



Принятый доклад подчеркивает важность обязательств ЕС по поддержке суверенитета стран-партнеров, их независимости и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

«Европарламент обеспокоен распространением «горячих» конфликтных зон в ближайшем соседстве Евросоюза, как и наличием замороженных конфликтов и фактической оккупацией РФ территорий, принадлежащих суверенным государствам; подчеркивает необходимость для ЕС усилить действия по мирному решению так называемых замороженных конфликтов путем диалога с третьими странами, которые к ним привлечены, активно продвигать поиск решения на основе норм и принципов международного права, Хартии ООН и заключительного Хельсинского акта 1975 г., и увеличить поддержку гражданскому населению, страдающему от конфликтов, внутренне перемещенным лицам и беженцам», — отмечается в документе.

При этом Европарламент признал, что нестабильность и непредсказуемость на границах ЕС и в его непосредственном соседстве представляет прямую угрозу безопасности Европейского Союза и его государств-членов.

Второй доклад — годовой отчет по имплементации Общей политики в сфере безопасности и обороны в 2020 году, который был подготовлен депутатом Европарламента от Эстонии Свеном Миксером, Европарламент также принял большинством голосов: «за» проголосовали 387 депутатов, против — 180, воздержались 119.

Этот документ также содержит важные для Украины пункты.

В частности, в преамбуле говорится, что при разработке доклада, среди прочих факторов, автор опирался на факт незаконной интервенции России и аннексии Крыма, а также систематические и целенаправленные нарушения Россией воздушных и морских границ стран-членов ЕС.

Европарламент, который согласовал выводы доклада, подтвердил «приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и других стран Восточного партнерства, выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Беларуси и подчеркнул поддержку суверенного демократического выбора народа этой страны».

Пункт 13 доклада вновь прямо обращается к ситуации в Украине, Грузии, Молдове и действиям РФ против упомянутых стран в нарушение международного законодательства.

«Европарламент обеспокоен фактом, что военные силы Российской Федерации все еще оккупируют значительную территорию Украины и Грузии в нарушение международного законодательства, все еще присутствуют в республике Молдова, а также тем, что Россия продолжает дестабилизацию мира и безопасности во всем регионе», — подчеркивает документ.

При этом депутаты Европарламента подтвердили вывод, что Россия проводит беспрецедентную по размаху кампанию дезинформации в странах Восточного соседства ЕС.

Интересные положения содержатся в пункте 64 документа, который акцентирует на устранении «слабых мест» в обеспечении надежной обороны ЕС и защиты его граждан. В частности, среди факторов, которые вызывают обеспокоенность европейской стороны, «растущая милитаризация Крымского полуострова и попытки Российской Федерации дестабилизировать весь регион Черного моря.

Как отмечается в этом пункте, именно эта ситуация привела к признанию уязвимости восточного фланга НАТО на саммите в Уэльсе в 2014 году.

«Европарламент призывает ЕС признать уязвимость стран-членов на востоке с точки зрения надежности европейской обороны, и вместе с НАТО развить широкую стратегию для обороны и обеспечения безопасности на Восточном фланге», — говорится в документе.

Доклад рекомендует европейским институтам усилить возможности военных и гражданских миссий ЕС, которые являются важными инструментами для поддержания регионального мира и стабильности, а также к более активной позиции в урегулировании конфликтов в непосредственном соседстве Европейского Союза.

Как сообщалось, в минувший вторник во время пленарного заседания Европарламента депутаты высказались за основательный пересмотр отношений между ЕС и Российской Федерацией, исходя из комплексной оценки ее действий. Последним толчком для такого решения стал арест Навального, которого посадили на 30 суток сразу по возвращении на РФ 17 февраля.