Еврокомиссия оштрафовалаValve и пять других издателей за привязку игр в Steam к регионам

Еврокомиссия оштрафовалаValve и пять других издателей за привязку игр в Steam к регионам. Антимонопольное дело также рассматривалось против таких компаний как Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media и ZeniMax (Bethesda).

Претензии к издателям были выдвинуты еще в 2017 году. Еврокомиссия была недовольна действиями Valve и издателей, которые делали купленные игры неактивными, если геймер, например, переезжал в другую страну. Всего в магазине насчитали около 100 игр, которые были жестко привязаны к региону. Еврокомиссия также отмечает, что Valve отказалась от сотрудничества, поэтому ей пришлось выплатить свой штраф в полном объеме. Остальные проявили инициативу и объяснили свои действия. Поэтому их штраф уменьшили на 10%, а в случае с Capcom — на 15%.

Штрафы

Focus Home — 3,5 млн долларовValve — 2 млн долларовZenimax (Bethesda) — 2,014 млн долларовKoch Media — 1,18 млн долларовCapcom — 479 тысяч долларовBandai Namco — 411 тысяч долларов.