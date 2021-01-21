Джоди Фостер и Энтони Хопкинс воссоединились в честь 30-летия «Молчания ягнят»

Звёзды триллера «Молчание ягнят» Джоди Фостер и Энтони Хопкинс взяли друг у друга интервью в новом выпуске Actors on Actors от издания Variety. Поводов было сразу несколько. Во-первых, актёры воссоединились по случаю 30-летия картины, а, во-вторых, в этом году они оба могут попасть в номинанты на «Оскар» за свои новые проекты: «Отец» с Хопкинсом и «Мавританец» с Фостер.

Сначала Хопкинс и Фостер расспросили друг друга о своих грядущих картинах. Актриса узнала, каково было играть человека с деменцией в «Отце», а также поделилась личным опытом, так как её мать страдала от этого заболевания. И, конечно же, она похвалила игру коллеги.

В свою очередь, Хопкинс разузнал, каково Фостер было сниматься в одном фильме с Бенедиктом Камбербэтчем. Актриса ответила, что он мастер перевоплощений, так как в жизни представляет собой жизнерадостного и энергичного британского джентльмена, а затем резко становится серьёзным военным морпехом.

Также актёры обсудили и свои съёмки в «Молчании ягнят». По словам Хопкинса, когда он прочитал сценарий фильма, он понял, что это лучший сценарий в его жизни. Он также признался, что немного боялся разговаривать с Фостер перед начало съёмок, так как та только что получила свой первый «Оскар». Она же припомнила Хопкинсу, какой холод воцарялся в комнате, когда он становился Лектором, и что она сама боялась его в те моменты.