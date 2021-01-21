Человек-паук может превратиться в Вилли Вонку

Том Холланд, исполнитель роли марвеловского Спайдермена, рассматривается на главную партию в проект о молодости Вилли Вонки, которого у Тима Бертона играл Джонни Депп. Вторым кандидатом является Тимоти Шаламе.

Производством фэнтезийного приквела занимается студия Warner. Подробности сюжета держатся в секрете. Известно лишь, что фильм расскажет о юности Вилли Вонки, героя сказочной повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», до того, как он стал недолюбливающим детей хозяином кондитерской империи.

В режиссерском кресле проекта находится британец Пол Кинг, сценарист и постановщик популярной семейной дилогии «Паддингтон». Съемки намечены на ближайшие месяцы. Релиз запланирован на 17 марта 2023 года.