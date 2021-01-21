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Бывшая ведущая «Орла и решки» рассказала о своей наркомании

Бывшая ведущая шоу о путешествиях «Орел и решка» Леся Никитюк рассказала, что из-за напряженной работы ей понадобилась медицинская помощь. О приеме транквилизаторов она сообщила в интервью  журналисту Дмитрию Гордону на YouTube.

«Я всегда отдавалась на сто процентов этой программе. Мне было страшно, жутко, я не спала, меня трясло. У меня потом был минимальный курс гидазепама, потому что меня срывало уже. Через несколько лет доходило чуть-чуть до ручки», — рассказала телеведущая.

По словам Никитюк, в какой-то момент она начала принимать транквилизаторы, потому что «выходила из себя» и у нее «лились слезы» из-за сильного эмоционального напряжения и постоянных рисков во время записи программ.

Украинская телеведущая Леся Никитюк участвовала в нескольких сезонах «Орла и решки», последний из которых вышел на экраны в 2017 году. Годом спустя она стала ведущей развлекательного шоу «Хто протии блондинок».

21 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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