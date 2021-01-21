Байден остановил депортацию нелегальных мигрантов

Власти пояснили, что приостановка в работе с нелегалами позволит государственным органам сконцентрироваться на борьбе с пандемией коронавируса, самым серьезным кризисом для системы здравоохранения в истории. Отмечается, что мера не коснется мигрантов, связанных с терроризмом и шпионажем, однако распространяется на осужденных за преступления и подозреваемых.

Остановить высылку иммигрантов Байден обещал в ходе своей предвыборной кампании. В первый день на посту он также остановил строительство стены на южной границе, обещание создать которую было ключевым для кампании его предшественника Дональда Трампа.