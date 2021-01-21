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Байден остановил депортацию нелегальных мигрантов

Администрация президента США Джо Байдена остановила депортацию нелегальных мигрантов на ближайшие 100 дней. О выпущенном демократами меморандуме сообщает FOX News.

Власти пояснили, что приостановка в работе с нелегалами позволит государственным органам сконцентрироваться на борьбе с пандемией коронавируса, самым серьезным кризисом для системы здравоохранения в истории. Отмечается, что мера не коснется мигрантов, связанных с терроризмом и шпионажем, однако распространяется на осужденных за преступления и подозреваемых.

Остановить высылку иммигрантов Байден обещал в ходе своей предвыборной кампании. В первый день на посту он также остановил строительство стены на южной границе, обещание создать которую было ключевым для кампании его предшественника Дональда Трампа.

21 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, США
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